سينتيا خليفة: نجحت في اختراق الدراما المصرية.. وأغلقت صفحة لبنان من حياتي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: قالت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة إن مشاركتها في مسلسلين دراميين بحجم “حرب أهلية و”ضد الكسر” كان تحدياً كبيراً لها هذا العام، مؤكدة أن المشاركة في الدراما المصرية لم تكن مقلقة بل تحمست لقوة المنافسة الدرامية.

وأوضحت سينتيا في تصريحات تلفزيونية أنها احتاجت بعض الوقت لكي تتقن اللهجة المصرية، مشيرة إلى أنها استغرقت حوالي 5 أشهر للتدرب عليها قبل بدء التصوير.

وعن سبب نجاحها في اختراق الدراما المصرية، كشفت عن أنها جاءت إلى مصر وهي متدربة على التمثيل وليست مبتدئة، نظراً لأنها عملت في هذا المجال لمدة 10 أعوام في لبنان، بالإضافة إلى وجود فريق عمل في مصر متحمس للعمل معها.

وأكدت سينتيا أنها أغلقت صفحة لبنان من حياتها نهائياً، كونها تشعر بغضب شديد بسبب تدهور أحوال بلادها في كل نواحي الحياة الاجتماعية والفنية.

وأضافت سينتيا أن لديها الكثير من الأحلام والطموحات التي لا يمكن أن تتحقق في لبنان بسبب الظروف الراهنة، لذك اتخذت قرار ترك لبنان والسعي لتحقيق طموحاتها في الخارج.

في عام 2017 أطلت الممثلة الشابة سينتيا خليفة بأول بطولة رئيسية لها وذلك من خلال المسلسل اللبناني “بلحظة” الذي يعتبر نقلة هامة في حياتها الفنية، وشاركها في بطولته الفنان زياد برجي، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج أسامة الحمد وإنتاج شركة “الصدى”.