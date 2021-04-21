عمرو سعد ومصطفى شعبان في ورطة بعد مقتل يوسف شعبان بالحلقة 5 من "ملوك الجدعنة"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أبريل 2021 10:34 صباحاً - شهدت أحداث الحلقة 5 من مسلسل "ملوك الجدعنة" مقتل «عم حكم» (الفنان الراحل يوسف شعبان) إثر تعرضه لضربة قاتلة تعرض لها الحلقة الماضية، والقبض على «سفينة» (الفنان مصطفى شعبان) و«سَرِية» (الفنان عمرو سعد)، بعدما عَثَرَت عليهما الشرطة وهم بجوار الرجل العجوز.

ياسمين رئيس ورانيا يوسف من مسلسل "ملوك الجدعنة"

ياسمين رئيس تتشاجر مع والدها لإجبارها على الزواج

كما ستشهد أحداث الحلقة أيضاً مشاجرة بين «فاتن» (الفنانة ياسمين رئيس) ووالدها (محمد نجاتي)، بسبب رفضه زَواجها من «سَرية» بحجة أنّه يفتعل المشكلات وبلطجي ولا يؤتمنه على ابنته فيما يحاول «عنتر» - الذي يلعب دوره الفنان وليد فواز - استمالة والد «فاتن» من أجل الزواج بها بعدما نَجَحَت مكيدته بالتعاون مع «زاهي العتال» (الفنان عمرو عبد الجليل)، في التخلص من عم «حكم» وإلصاق التهمة بالصديقين.

مواجهة بين فاتن وعنتر

ومن المتوقع أن تحدث مشاجرة عنيفة في مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 5، بين «فاتن» و«عنتر» بسبب رغبته الشديدة بها وعدم استساغتها له، كما سيحاول «سرية» و«سفينة» البحث عن مهرب من أزمتهما التي بَدَأَت منذ اللحظة الأولى التي تَرَكَ بها صديقهما الراحل علي العجمي (الفنان حسن الرداد)، حقيبة مسروقة من «العتال» بها هاتف وألماظ.

تدور أحداث مسلسل ملوك الجدعنة حول شخصين يُواجِهان العديد من المصاعب، ويتربص بهما شخص يكون بمثابة العدو لهما، فيدخلان معه في صراع، وخلال أحداث الحلقات السابقة يتبين أن لكل من الصديقين «سرية » و«سفينة» مشاكله الخاصة.

ويُعدّ المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، دلال عبد العزيز، الفنان الراحل يوسف شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، مع ظهور خاص للفنان حسن الرداد، والعم، تأليف عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، ويعرض مسلسل ملوك الجدعنة عبر فضائية «mbc مصر».