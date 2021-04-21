بالفيديو: تحدي الاختيار بين “آيفون” والتمسك بالصيام

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 21 - أبريل - 2021 10:05 صباحًا

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة “يوتيوب” مقطع فيديو اختبر فيه المصور ردود فعل بعض المواطنين المسلمين خلال عرضه بحصولهم على هاتف “آيفون 12برو ماكس” مقابل إفطارهم.

قام صاحب الصفحة على منصة “يوتيوب” وهو شاب سوري باختبار ردود فعل المواطنين العرب وغيرهم في بريطانيا.

وهدف الشاب إلى رصد ردود فعل الصائمين ومدى تمسكهم بفريضة الصوم، حيث قامت صديقته بسؤال شبان مسلمين عما إذا كانوا صائمين، ثم تخبرهم بالتحدي الذي سيربحون خلاله هاتف آيفون، وتقدم لهم زجاجة مياه ليشربوا بعض رشفات فقط منها مقابل الهاتف.

وأظهر مقطع الفيديو أن الجميع لم يقبلوا التحدي، ورفضوا بحزم أن يكسروا صيامهم، وكان رد فعل بعضهم حازماً بالدرجة نفسها عندما شاهدوا شابا يقبل التحدي ويمسك الماء ليشرب ويكسر صيامه.

وحاول شبان آخرون منع الشاب من الإفطار سواء بالحديث معه أو بسحب المياه من يده، حتى إن أحدهم وعده بأن يشتري له هاتفا إن كان هذا السبب الوحيد لكسر صيامه، وذلك بحسب “سبوتنيك”.