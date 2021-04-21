شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تنشر صورا من كواليس هجمة مرتدة فى صربيا: شكرا على تفاعلكم مع المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة هند صبرى عن صور لها من كواليس تصوير مسلسل "هجمة مرتدة" خلال وجودها فى صربيا، لاستكمال تصوير المسلسل الذى يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان، مقدمة الشكر لجماهيرها ومتابعى المسلسل.



النجمة هند صبرى

ونشرت هند الصور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، صحبتها بتعليق: "دينا أبو زيد.. هجمة مرتدة، شكرا لكم على التفاعل مع المسلسل، صور من أجواء التصوير فى صربيا، مع الممثل الموهوب نور محمود (شخصيّة رامى)"، مقدمة الشكر أيضا لجميع القائمين على لوك شخصيتها فى المسلسل، قائلة: "دائما أقول إن النجاح لا ينقسم لمّا يُشارَك.. بالعكس.. أشكركم يا عائلتى وعزوتى".



هند صبرى

ويسلط مسلسل "هجمة مرتدة" الضوء على عوالم خفية ويكشف المستور فى فترة مهمة مرت على مصر والمنطقة العربية، حيث تنطلق أحداث المسلسل بداية من العام 2007.



هند صبرى مع نور محمود

وفى بداية المسلسل ظهر عملاء المخابرات المصرية فى دول عديدة، منها إحدى دول أوروبا، مثل "دينا أبو زيد" والضابط "رامى"، أو العراق وهم "سيف العربى" و"أسامة" و"أشرف"، ومن مصر يقودهم الضابط "رفعت".





وتتصاعد الأحداث ويتم تجنيد "دينا أبو زيد" فى منظمة صهيونية، للعمل على الشباب العربى، فتخضع لاختبارات كثيرة تنجح فيها، وفى العراق تشتد التفجيرات، ويحصل "سيف العربى" على معلومات طلبتها المخابرات المصرية عن خطط داعش لنقل المقاتلين إلى سيناء، ويحصل "العربى" على صور من داخل أحد السجون الأمريكية بالعراق تمكن مصر من التعرف على قائد داعش قبل أى جهاز أمنى آخر.

وبعد استشهاد "أسامة" و"أشرف" فى انفجار بالعراق، يتم إرجاع "سيف العربى" إلى مصر، لكنه يصطدم باستبعاده عن العمل بعد أن عدد له الضابط "رفعت" أخطاءه.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينه لاشين، على قنديل.