لقب جديد للأمير هاري يضحك البريطانيين واليابانيين.. ما معناه؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: حصل الأمير هاري أخيراً على لقب مهني جديد في شركة “Better Up” الناشئة المعنية بالصحّة العقلية، التي تتخذ سان فرانسيسكو مقرّاً لها. وأثارت وظيفة هاري الجديدة ضحك بعض الشعوب، إذ عيّن الأخير كبير مسؤولي التأثير، ويختصَر هذا اللقب أحياناً في الولايات المتحدة بـ “شيمبو” (CHIMPO)، الذي يعني قرداً لدى البريطانيين وعضواً تناسلياً ذكرياً في اللغة اليابانيّة العامّية، بحسب ما ورد في موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

ونقل موقع الأخبار الياباني “SoraNews24” ردود فعل بعض روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حول لقب الأمير هاري الجديد، إذ كتب أحدهم: “تخيّلوا معي أن يزور الأمير هاري اليابان ويقدّم نفسه للمسؤولين على أنه “شيمبو”، فيما يطلب أحدهم شرح المصطلح للأمير هاري، لتفادي حصول سوء تفاهم.

عُيّن الأمير هاري، الذي يستعدّ للعودة إلى الولايات المتحدة بعد زيارة بريطانيا لحضور جنازة جدّه الأمير فيليب، في منصب كبير مسؤولي التأثير في آذار، بحسب ما أعلنت الشركة في ذلك الوقت.

بالإضافة إلى مساهمته في اتخاذ القرارات “الاستراتيجية”، أصبح الأمير الذي تعهد بعدم الاستفادة من لقبه الملكي، الوجه الإعلاني للشركة، فقد عرضت صورته بشكل بارز على موقع الشركة مع عبارة “الأمير هاري، دوق ساسكس”.

رفض مؤسس الشركة البوح بما إذا كان هاري يتقاضى راتباً، لكن يرجّح المطّلعون على هذه المهنة أنه حصل على أسهم في الشركة، التي تقدّر قيمتها بنحو 1.75 مليار دولار.

ويأتي الدور الجديد على خلفية صفقات مربحة للأمير وزوجته ميغان ماركل، بعد انتقالهما المثير للجدل إلى كاليفورنيا.