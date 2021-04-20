جاكي شان يحرم ابنه الوحيد من الميراث.. تعرف على مصير ثروته الضخمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر الممثل الصيني الشهير جاكي شان، حرمان ابنه الوحيد "جايسي" من الميراث، على ما نقله موقع "سبوتنك".

وقال موقع "هندوستان تايمز" الهندي، الثلاثاء، إن الممثل الصيني جاكي شان، قرر التبرع بثروته التي تقدر بـ 350 مليون دولار، للجمعيات الخيرية.

وأوضح الموقع أن جاكي شان، علل قرار حرمان ابنه من الميراث بالقول: "إذا كان ابني قادرا على كسب المال فسوف يصنع المال الخاص به"، مضيفا: "وإذا كان غير قادر فسوف يضيع أمواله التي جناها".

وقال النجم الصيني إنه يشعر بالندم لعدم التحاق ابنه بالجيش الصيني، مشيرا إلى أن الخدمة العسكرية كانت ستسهم في بناء شخصيته بشكل أفضل.

ولفت الموقع إلى أن "جايسي" هو الابن الوحيد لجاكي شان من زوجته جوان لين، مشيرا إلى أنه يعمل ممثلا ومغنيا، ويصنف جاكي شان ضمن أعلى الممثلين أجرا في العالم، وتشير تقديرات مجلة "فوربس" الأمريكية إلى أنه جمع نحو 40 مليون دولار خلال الفترة بين عامي 2019 و2020".