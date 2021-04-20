رغم الاعتذار.. لماذا لا ترد أنغام على مكالمات أصالة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام مصرية، سبب عدم رد الفنانة المصرية، أنغام، على تليفونات المطربة السورية أصالة، رغم اعتذار الأخيرة لها.

ونقل موقع "مبتدأ"، عن مصدر مقرب من أنغام قوله إنها "تعيش حاليا في عزلة استمتاعا بأجواء شهر رمضان بصحبة عائلتها، وأنه من الممكن خلال الأيام القليلة المقبلة أن تعلن إنهاء خلافاتها رسميا مع أصالة".



وأضاف المصدر، إلى أنه "من المرجح أن تجمع النجمتين جلسة ودية بحضور بعض أصدقائهما المقربين لإنهاء كل هذه الخلافات فى منزل أنغام، وأن يضعا صفحة جديدة تحدد علاقتهما معا بعيدا عن الخلافات".

وأكد المصدر أنه من المنتظر أن تحل أنغام، الثلاثاء، ضيفة على برنامج "سوالف رمضانية 2"، المُذاع عبر قناة "روتانا"، لتكشف تفاصيل خلافها مع أصالة، وستنتهي كل هذه الخلافات.

وكانت الفنانة أصالة قالت، الإثنين، خلال ظهورها فى برنامج "سوالف رمضانية 2"، المذاع عبر قناة "روتانا"، إنه رغم تقديم اعتذار رسمى لأنغام إلا أن الأخيرة ترفض الرد عليها وعلى مكالماتها الهاتفية منذ حوالى أسبوع.

وشاركت أصالة نصري، قبل أسابيع عبر حسابها على "أنستقرام" صورة لأنغام مع أولادها مع اعتذار علني لتنهي خلافا استمر نحو عامين. وكتبت أصالة تعليقا على الصورة، "بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عن ما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير".

بدورها، ردت أنغام على أصالة بإعادة نشر الاعتذار، وعلقت على حسابها في "أنستقرام"، "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك أن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللي حصل ما قدرش غير إني اقبل اعتذارك وعفا الله عما سلف".

وكان الخلاف بين أصالة وأنغام تصاعد، العام الماضي، بعد إعلان زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنة شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة، الأمر الذي لم تتقبله أصالة كأحد أقارب زوجة الموزع أحمد إبراهيم الأولى.

وقالت أصالة وقتها إن خبر زواج أنغام أزعجها كثيرًا، وأكدت أنها لم تعاتبها واكتفت فقط بإلغاء متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي. ووصفت ما قامت به أنغام بأنه "غدر"، وما حدث بـ"خراب البيوت".