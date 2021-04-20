- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل دوغلاس يعايد إبنته بعيد ميلادها الـ18 والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الثلاثاء 20 أبريل 2021
النجم الاميركي مايكل دوغلاس
شارك النجم الاميركي مايكل دوغلاس في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي صورة بدا فيها وهو يعانق ابنته كاريس من النجمة كاثرين زيتا جونز وأرفقها برسالة رقيقة لمناسبة عيد ميلادها الـ 18.
وكتب : "عزيزتي هذا والدك أتمنى لك اجمل عيد ميلاد يمكن ان تحظى به اية فتاة.. تعرفين كم احبك وكم انا فخور بك، والفرح الذي أشعر به وأنا أراقبك لتكبري وتصبحين هذه الصبية الرائعة.. عيد ميلاد سعيد "كاريز" أحبك ..والدك".
وكان نشر مايكل دوغلاس البالغ من العمر 72 عاماً مؤخرا صورة له برفقة والده الممثل الراحل كيرك دوغلاس، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى على رحيل كيرك، عن عمر 103 أعوام.