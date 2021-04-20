مايكل دوغلاس يعايد إبنته بعيد ميلادها الـ18

محمد الفلاح - الثلاثاء 20 أبريل 2021

النجم الاميركي مايكل دوغلاس

شارك النجم الاميركي مايكل دوغلاس ​في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي صورة بدا فيها وهو يعانق ابنته كاريس من النجمة كاثرين زيتا جونز وأرفقها برسالة رقيقة لمناسبة عيد ميلادها الـ 18.



وكتب : "عزيزتي هذا والدك أتمنى لك اجمل عيد ميلاد يمكن ان تحظى به اية فتاة.. تعرفين كم احبك وكم انا فخور بك، والفرح الذي أشعر به وأنا أراقبك لتكبري وتصبحين هذه الصبية الرائعة.. عيد ميلاد سعيد "كاريز" أحبك ..والدك".

وكان نشر مايكل دوغلاس البالغ من العمر 72 عاماً مؤخرا صورة له برفقة والده الممثل الراحل كيرك دوغلاس، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى على رحيل كيرك، عن عمر 103 أعوام.