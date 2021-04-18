شكرا لقرائتكم خبر عن "عم الناس" ديو يجمع مى كساب وأوكا في البومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة مى كساب تحضيرات البومها الجديد والمقرر طرحها في عيد الأضحى، ويحتوى على أغنية ستقوم بتقديمها على طريقة الديو مع زوجها مطرب المهرجانات "أوكا" والتي تحمل اسم "عم الناس" وهى توليفة ما بين الشعبى والرومانسى، كما ستطرح أغنية سينجل في عيد الفطر المقبل.

وتتعاون مى كساب بالوقت الحالى مع الملحن أحمد البرازيلى، فى أغنيتين بألبومها الجديد، الأولى تحمل اسم "ولاد أصول"، من كلمات أحمد علاء الدين، والثانية بعنوان" واقفة فى ضهرك"، من كلمات علاء مناع.

من ناحية أخرى طرحت مى كساب مؤخرًا أغنية "اسم الله" على يوتيوب، من كلمات حسن عطية، ألحان مي كساب، توزيع أسامة طارق، كما طرحت مى أيضا أغنية الأطفال الشهيرة "توت توت" بصوتها، من أشعار سيد حجاب، ألحان عمار الشريعي، توزيع باسم منير، تسجيل ومكس وماستر جورج يعقوب، كورال أطفال فريدة وجيسي، فيديو عبد الله ناصر.

يذكر أن آخر ألبومات مى كساب كان فى 2019 بعنوان "أنا لسه هنا"، والذى ضم 12 أغنية، تعاونت فيها مع عدد كبيرمن الشعراء والملحنين، ومن أبرز الشعراء محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مزوق، أما الملحنين فهم محمد يحيى، عزيز الشافعى، محمدى، رامى جمال، مدين، اورتيجا، وجميع أغنيات الألبوم من توزيع أوكا.