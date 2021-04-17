كريسي تيغن تعود إلى “تويتر” بعد غياب لثلاثة أسابيع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أعادت كريسي تيغن (35 عاماً) تشغيل حسابها في تويتر بعد ثلاثة أسابيع من إلغاء حسابها في منصة التواصل الاجتماعي.

أمّا بالنسبة إلى سبب عودتها، أخبرت العارضة متابعيها البالغ عددهم 1.5 مليون: “اتضح لي أنّ إسكات النَّفْس مخيف بالإضافة إلى أنني فقدتُ الضحك بشكل عشوائي على مدار اليوم، كما أنني فقدتُ 2000 صديق في اليوم عينه”. وأضافت: “اخترت أن أتقبّل السيئ والجيّد”.

وعندما سأل أحد المعجبين كيف كانت تمضي أيامها منذ توقّفها عن استخدام المنصّة، أجابت كريسي: “لقد أمضيت أسابيع في التحدّث مع زجاجات الشامبو”.

وأعلنت كريسي في أواخر آذار (مارس) أنها ستترك موقع تويتر بعد ردود الفعل العنيفة التي تلقتها بسبب تعاونها مع كريس جينر لإطلاق خط منتجات التنظيف النباتيّة.

واستهلّت بيانها كاتبةً: “مرحباً يا رفاق. كنتم عالمي لأكثر من 10 أعوام. أنا بصراحة مدينة بالكثير لهذا العالم الذي أنشأناه هنا. بدأت حقاً أعتبر العديد منكم أصدقائي الحقيقيين. ولكن حان الوقت لأودّعكم. لم يعد هذا المكان يخدمني بشكل إيجابي بل بات يؤثّر فيّ بشكل سلبي”.

وتابعت: “هدفي في هذه الحياة هو إسعاد الناس وأشعر بألم شديد عندما لا أجد نفسي أحقق هذا الهدف. لقد تم تصويري دائماً على أنني الفتاة القوية الجاهزة للمواجهة ولكني لست كذلك. رغبتي في أن أكون محبوبة والخوف من إثارة غضب الناس غيّراني عن الشخص الذي عرفتموه، وبتُ إنساناً مختلفاً! وداعاً يا مغرّدين. أرجو أن تعرفوا أنكم كنتم محور اهتماماتي!”.

وأضافت: “أنا أشجعكم أن تدركوا وألا تنسوا أبداً أن صوتكم مهم. بغض النظر عما ترونه أو ما يصورونه الأشخاص أو نواياكم. تلقّيت العديد من اللكمات الصغيرة لدرجة أنها تحوّلت إلى كدمات عميقة في هذه المرحلة. لقد ارتكبت أخطاء على مدار الأعوام وأمام مئات الآلاف، وتمت محاسبتي عليها وتعلمت الكثير هنا”.

ولاحظت تيغن أنه على مدار 11 عاماً تقريباً في تويتر، قائلةً: “أشياء جنونية وحاسبت نفسي بسببها بقدر ما حاسبتموني. لكن الشيء الوحيد الذي لم أتعلمه هو كيفية حجب السلبية. أنا حساسة جداً، حسناً!؟ لا أريد أن أكون هكذا، لكنني كذلك!”.

وختمت: “أحبكم يا رفاق وأعتز بوقتنا معاً، أنا حقاً أحببت ذلك، كما أنني أكرهكم أيضاً”، وأرفقت تغريدتها الأخيرة برمز قلب.

بعد فترة وجيزة من نشر تغريداتها “الوداعية”، قامت تيغن بإلغاء حسابها رسمياً.

ويذكر أنّ تيغن كانت النجمة الوحيدة التي يتابعها حساب الرئيس بايدن بعدما حظر حسابها الرئيس السابق ترامب. ولفتت الأخيرة انتباه الرئيس الأميركي للمرة الأولى عبر “تويتر”، بعد فترة وجيزة من تنصيبه من خلال تغريدة جاء فيها: “مرحباً جو بايدن، لقد حظرت من قبل الرئيس السابق لمدة 4 سنوات، هل يمكنني الحصول على متابعتك من فضلك”. ومما أثار الدهشة، أن بايدن حقق طلبها لاحقاً في اليوم عينه عبر الحساب الرئاسي الرسمي POTUS.