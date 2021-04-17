شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل هجمة مرتدة وأحمد عز يتصدران تريند تويتر بعد عرض الحلقة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر هاشتاجا "مسلسل هجمة مرتدة" و"أحمد عز" قائمة تريند تويتر فى مصر، بالتزامن مع عرض الحلقة الرابعة من مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة النجم أحمد عز والنجمة هند صبرى، على قناة dmc، مساء الجمعة، وأشاد المغردون بأحداث المسلسل وأداء البطل أحمد عز، مؤكدين أن أحداث المسلسل توثق الصراع فى الشرق الأوسط وكيف يتم التخطيط لتقسيم الدول العربية.



قائمة التريند

وتنوعت تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، حيث قالت نشوى: "مسلسل هجمة مرتدة فى رأيى هو أهم مسلسل السنادى.. بيحكى الحكاية من أولها خالص، من سنة 2007، الكلام اللى بقالنا كذا سنة بنقوله والناس مكنتش مقتنعة.. بيوثق الصراع اللى بيحصل فى الشرق الأوسط وإزاى تم التخطيط لتقسيم الدول العربية على أساس عرقى ودينى، وازاى الدول المعادية بتجند الشباب عشان يشتغلوا معاهم وهما مقتنعين إنهم بيشتغلوا لصالح بلدهم، وازاى بيتم زعزعة الاستقرار وضرب الجبهة الداخلية للدولة المستهدفة، وازاى بيتخلق رأى عام مناهض للنظام فيها، اتفرجوا عليه يا جماعة".





فيما قال محمد المصرى: "أى حاجة فيها من ملفات المخابرات العامة، اعرف إنها عظمة وحاجة للزمن"، وقال عمرو الزناتى: "حقيقى مسلسل هجمة مرتدة ده من أفضل المسلسلات اللى السباق الرمضانى، وكمان بيحكى قصة المؤامرة من الأول خالص، سيف بيشتغل على ملف الإرهاب فى العراق، ودينا بتشتغل على ملف المنظمات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان".





وقال محمود: "تحيا رجال مصر الأوفياء صقور المخابرات العامة المصرية، عيون لا تنام، مخابرات يعنى أمن وأمان مصر، العيون الساهرة تحياتى لكم رجال مصر الأوفياء"، فيما قالت سارة على: "من أحسن الرجال، ربنا يحمى مصر من الأعداء والرئيس من الخونة، ومصر فى تقدم وازدهار إن شاء الله".





من ناحية أخرى، بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل "هجمة مرتدة" الذى يذاع على شاشة قناة dmc، بإثارة كبيرة خلال أحداثها، حيث بدأت من خلال سجن فى بغداد وسؤال الضباط الأمريكيين فيه لوالد الشاب الذى فجر نفسه بسوق بغداد نهاية حلقة الأمس واستجوابه.





ثم تطرق الأمر إلى القاهرة وإخبار الضابط رفعت المسيرى "هشام سليم" عما حدث وموت اثنين مصريين مع المخابرات المصرية إثر الانفجار، ووجود أحمد عز "سيف العربى" فى المستشفى.





بعد ذلك انتقلت الأحداث إلى مستشفى الكاظمية فى بغداد، الذى يتواجد فيها عز بعد إصابته، وتواصل ممرض مصرى معه أخبره عبر شفرة بحديثهما أنه على علاقة بالمخابرات المصرية، ثم يحصل مشهد مؤثر من قبل أحمد عز، الذى أصر على دخول ثلاجة الموتى لرؤية زميليه وبكائه عليهما أثناء مشاهدتهما قبل سفرهما إلى القاهرة ليدفنا ببلدهما.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، على قنديل.