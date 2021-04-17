شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 4.. ولاء الشريف تضع خالد أنور أمام الأمر الواقع ليتزوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل النمر للنجم محمد إمام، والذى يذاع على قناة الحياة، بعض الأحداث المثيرة، حيث ذهبت فريدة "ولاء الشريف" لحسن الحلق "خالد أنور" بعدما عرف والدها بزواجهما العرفى وحملها منه، وطلبت منه أن يتزوجها وتفاجأ حسن بطرق الباب ليجد أمامه مأذون وشهود حتى يتمم هذا الزواج، فما كان عليه إلا أن طردهم.



خالد أنور من مسلسل النمر



خالد أنور

ويؤكد حسن الحلق "خالد أنور" لفريدة "ولاء الشريف" أنه لن يتزوجها ولن تستطع أن تضعه أمام الأمر الواقع، وطلب منها إجراء عمليتين الأولى هى الإجهاض للتخلص من الجنين الذى فى بطنها والثانية عملية تعيدها كما كانت قبل زواجهما العرفى، وترفض فريدة وتنصرف من شقته غاضبة، وأثناء عودتها للمنزل تتفاجأ بسيارة ميكروباص ينزل منها مجهولون ويقومون بخطفها، ومن المؤكد أن الحلق سينفذ ما وعد به الشيمى وهو التخلص من هذا الجنين حتى يستطيع أن يتقدم لملك "هنا الزاهد" مره أخرى.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.