شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أحمد ماهر غريم محمد رمضان فى مسلسل "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد أحمد ماهر بدور الصعيدي "حميد" غريم الفنان محمد رمضان ضمن أحداث مسلسل "موسى"، وذلك طوال حلقات العمل من بداية عرضه في موسم الدراما الرمضانى الحالى، ويقدم شخصية صعيدية للمرة الأولى.

وجاء دور محمد أحمد ماهر "حميد" كغريم لـ"موسى" محمد رمضان فهو الأخ الأصغر لرياض الخولي "شداد" الذي يرى في "حميد" أمل امتداد نسل عائلة "نايف" لعدم تمكن عبير صبرى زوجة شقيقه شداد من الإنجاب، بالإضافة إلى مساندته لشقيقه في التجارة بالآثار بالتعاون مع بعض أفراد قوات الاحتلال الإنجليزى لمصر فى ذلك التوقيت.



محمد أحمد ماهر ورياض الخولى



محمد أحمد ماهر واشتد الصراع بين محمد أحمد ماهر "حميد" ومحمد رمضان"موسى" عندما قرر رياض الخولي "شداد" شيخ البلد من أن يتزوج "حميد" من "نجاة" تارا عماد ابنة العمدة وحبيبة "موسى" كي يتمكن من الحفاظ على نسل عائلته من جانب والحفاظ على الشراكة بينه وبين عمدة بلدة "مصاخة" فى التنقيب وتجارة الآثار، وزاد من عدواة "موسى" لـ"حميد" أنه كان سببا في إجبار شقيقة "رويعي" في الحرب بين الألمان والإنجليز. لذا جاءت وفاة حميد "حراقا" على يد "موسى" عندما تعاركا ليلة زفافه على "نجاة" انتهت بكسر ظهر والدة "موسى" عارفة عبد الرسول بالخطأ على يد "حميد" وقتل موسى لـ"حميد" حرقا دون قصد في عدة مشاهد أخرجها ببراعة محمد سلامة بأسلوب تشويقى لتكون سببا في تغيير مسار الأحداث بشكل منطقي ومقنع للجمهور.



الفنان محمد احمد ماهر ومحمد رمضان



الفنان محمد احمد ماهر

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.