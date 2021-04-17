شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 4.. منى زكى بلا مأوى وتسكن مع السائق "زى" بنفس الغرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحدث الحلقة الرابعة من مسلسل "لعبة نيوتن"، للنجمة منى زكى والذى يعرض الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بعد تعرض "هنا" منى زكى للطرد وأصبحت بلا مأوى وجليسة في الشارع لتحاول فى آخر فرصة وهى الاتصال بـ"زى" آدم الشرقاوى، السائق المصرى الذى تركها في نصف الطريق السريع أثناء قيامه بتوصيلها فى المرة الأولى لإحدى الولايات الأمريكية.

واستنجدت "هنا" منى زكى بـ "زى" آدم الشرقاوى لمحاولة إنقاذها ووجهت له بعض الكلمات بأن يكون رجلا ويقف بجوارها، وبالفعل أتى أثناء قيادته دراجة بخارية واصطحبها معه لمنزله والتي تفاجأت "هنا" بأنه عبارة عن غرفة واحدة فقط، وانتابها حالة من الخوف والقلق بسبب تواجدهما هما الاثنين بنفس الغرفة.

وزادت حالة القلق لـ "هنا" تجاه "زى" بعد أن وجدته يقوم بتعاطى المخدرات، ولكن النوم غلب عليها لتغرق في النوم، وفى صباح اليوم التالى استيقظت ووجدت نفسها في أحضان فتاة أخرى وهى صديقة "زى" الذى وجدته نائما على الأرض.

تدور قصة مسلسل لعبة نيوتن حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل لعبة نيوتن بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 4



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 4



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 4



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 4