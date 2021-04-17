شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 4.. أحمد عز يبكى على زميليه بعد استشهادهما فى انفجار بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل "هجمة مرتدة" الذى يقوم ببطولته النجمان أحمد عز وهند صبرى، والذى يذاع على شاشة قناة dmc، بإثارة كبيرة خلال أحداثها، حيث بدأت من خلال سجن في بغداد وسؤال الضباط الأمريكيين فيه لوالد الشاب الذى فجر نفسه بسوق بغداد نهاية حلقة الأمس واستجوابه.



أحمد عز ضمن أحداث المسلسل

ثم تطرق الأمر إلى القاهرة وإخبار الضابط رفعت المسيرى "هشام سليم" عما حدث وموت اثنين مصريين مع المخابرات المصرية إثر الانفجار، ووجود أحمد عز "سيف العربى" فى المستشفى.



أحمد عز

بعد ذلك انتقلت الأحداث إلى مستشفى الكاظمية في بغداد، الذى يتواجد فيها عز بعد إصابته، وتواصل ممرض مصري معه أخبره عبر شفرة بحديثهما أنه على علاقة بالمخابرات المصرية، ثم يحصل مشهد مؤثر من قبل أحمد عز، الذى أصر على دخول ثلاجة الموتى لرؤية زميليه وبكائه عليهما أثناء مشاهدتهما قبل سفرهما إلى القاهرة ليدفنا ببلدهما.



أحمد عز بمسلسل هجمة مرتدة 4

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.