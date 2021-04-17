شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 4.. انطلاق ساعة الصفر والشرطة تتحرك لفض اعتصام رابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورت الأحداث في الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار 2" والتي جاءت معظمها عن اعتصام رابعة العدوية، حيث يظهر في الاعتصام قيادى إخوانى كبير يجسد دوره سامح الصريطى، وينادونه بالدكتور الذى يطمئن على كل شيء بالاعتصام ليس ذلك فقط بل يطمئن على أعضاء الجماعة فى العريش وهل هم جاهزون.

تطالب القيادات الإخوانية بالحشد واستعمال القوة وعدم ترك الاعتصام، ووضع خط أنه إذا بدأ تنفيذ فض الاعتصام بالقوة سيجعلون الأطفال والسيدات يغادرون الميدان، وفى نفس الوقت يظهر الضباط المنتمون للجماعة ومازالوا في الخدمة ومنهم خيرت السبكى "طارق صبرى" ويبحثون عن كيفية المساعدة.

تبدأ قوات الشرطة في الاستعداد لفض الاعتصام، حيث يجهز زكريا ضباطه، ويوسف كذلك، وفى يوم 14 أغسطس 2013 تصدر الداخلية قرارا بالفض السلمى لاعتصام رابعة العدوية وإذا لم يتم التجاوب من المعتصمين سيتم استخدام السيارات دون استخدام السلاح أو العنف، وتبدأ سيارات الشرطة في التحرك، فيما يجهز المعتصمون أسلحتهم وزجاجات المولوتوف وأسطوانات الغاز، والمشهد ينتقل إلى مركز شرطة كرداسة نفس اليوم 14 أغسطس ويظهر أشرف عبد الباقى فى دور ضابط شرطة.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



القيادى الاخوانى فى اعتصام رابعة



الاختيار 2 الحلقة الرابعة



مشهد من الحلقة الرابعة من الاختيار 2



الضباط الإخوان



أحمد مكى فى الحلقة 4