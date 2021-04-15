ميجان و هاري يشعران بالندم علي لقائهما مع أوبرا وينفري

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أبريل 2021 01:35 صباحاً - يشعر الأمير هاري و "ميجان ماركل" بالأسف بشأن التوقيت المؤسف لمقابلتهما مع "أوبرا وينفري" ، لكنهما يصران على أنهما لم يكن لهما أي سيطرة على وقت بثها حيث تم بث مقابلتهما المتفجرة أثناء وجود الأمير "فيليب" في المستشفى.

توقيت إذاعة البرنامج لم يكن مناسبًا

الأمير فيليب -الصورة من أنستغرام

وبحسب موقع "ميرور" قال مصدر مقرب من الزوجين لمجلة Heat إنه بينما يندم "هاري" و "ميجان" على توقيت المقابلة ، إلا أنهما شعرا وقتها أن المقابلة كانت أمراً عليهما القيام به.

"ميجان" و "هاري" يتمنيان رجوع المياه إلى مجاريها

والآن أخبر مصدر مقرب من "ميجان" و"هاري" كيف أنهما يتمنيان أن تكون الأمور مختلفة. وكشف المصدر أن الزوجين يأملان في أن تتحسن علاقتهما مع "تشارلز" و"ويليام" و"كيت" ذات يوم.

قال عنهما : "كانا بحاجة إلى إبداء آرائهما ، ولا يمكنهما رؤية أي طريقة أخرى للقيام بذلك. لم يكن حب "هاري" و"ميجان" واحترامهما للأمير "فيليب" والملكة موضع شك".

وتابع المصدر بالقول إن "هاري" مستاء لأن "فيليب" لم يتعرف على ابنه "أرشي" ولن يقابل حفيدته التي ستلد بعد أشهر قليلة. ومع ذلك ، كان سعيدًا لأنه كان قادرًا على البقاء على اتصال وكشف سابقًا أنهما كانا يتحدثان عبر مكالمات Zoom.

"هاري" كان على علاقة وثيقة بجده

وعلى الرغم من أن "هاري" لم ير جده دوق إدنبرة البالغ من العمر 99 عامًا منذ أكثر من عام بعد قراره ترك العائلة المالكة وحياته في المملكة المتحدة ، لكنه كان على علاقة وثيقة معه وأشاد به في المناقشة الشاملة مع "أوبرا". وقد تحدث "هاري" مرارًا عن قربه من جده ووصف "فيليب" بأنه "شخصية أب" أخرى له. كما أثني على جده لمدى دعمه للملكة.

"ميجان ماركل" لن تحضر جنازة الأمير "فيليب"

جديرًا بالذكر أن "هاري" عاد إلى المملكة المتحدة لحضور جنازة جده الأمير "فيليب" بدون "ميجان" التي نصحها الأطباء بعدم السفر.

وقالت صديقة مقربة لـ"ميجان" إنها مستعدة لمسامحة العائلة المالكة بعد وفاة الأمير "فيليب" وتريد تنحية خلافاتهم جانبًا.