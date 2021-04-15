محمد الفلاح - مايا دياب تطالب بإعدام فضل شاكر.. وترفض مقارنتها بهيفاء وهبي

الخميس 15 أبريل 2021

حلت الفنانة اللبنانية مايا دياب ضيفة، في برنامج "العرافة" الذي تقدمه بسمة وهبة، والمذاع على قناة "المحور"، وكشفت خلال المقابلة التليفزيونية عن موقفها من المطرب فضل شاكر.



وقالت مايا دياب: "لوكنت مكان القاضي لأصدرت حكما على فضل شاكر بالإعدام، لو كان في لبنان هذا الحكم ".

وتابعت مايا دياب حديثها قائلة: "لم يقتل فضل شاكر أحدا من أهلي، ولكن إذا كانت الاتهامات التي تلاحقه حقيقية، فلا أستطيع التسامح معه، لأنه في تصوري أضر بعدد كبير من الناس".

وأضافت: "أعتقد إنه نادما في الوقت الحالي على ما فعل، لكنه انتهى ولا فائدة من الندم، كان فضل يمتلك إحساسا رائعا ولكنه اختار طريق خطأ".

ورفضت مايا دياب خلال البرنامج الغناء للفنانة هيفاء وهبي، مشيرة إلى إنها لا تغار منها، وترفض تماما المقارنة بها.

وبسؤالها عن وجود خلاف بينها وبين الفنانين حسن الرداد وماجد المصري، عندما قامت بتحية الجمهور قبلهما أثناء مشاركتها في مسرحية "لوكاندة الأوباش" التي عرضت في موسم الرياض للترفية قائلة: "أنا وحسن وماجد مش زعلانين، الطبيعي أحيي قبلهم، لأن أنا بنت وده الإتيكيت."

وحول ما تردد عن قيام الفنانة فيروز برفع دعوى قضائية ضدها، والمطالبة بتعويض قيمتة 1.5 مليون دولار، قالت: "حقيقي، ولن أتكلم عن الموضوع."

يذكر أن برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف الأسرار في حياة نجوم الغناء و التمثيل.