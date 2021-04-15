شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 2 .. أحمد عز يقابل نضال الشافعى على الحدود السورية العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثانية من مسلسل هجمة مرتدة، المذاع على قناة dmc بإثارة، حيث شهدت بداية الحلقة باجتماع بين الضابط رفعت "هشام سليم"، بمبنى المخابرات، وقائده الذى يلعب دوره الفنان كمال أبو رية، ودار حوار بينهما أكد فيه الأخير أن هناك تقارير تؤكد زيادة أعداد المتطرفين فى سيناء ونقلهم هناك.

هجمة مرتدة الحلقة 2

كما أكد أن التقارير رصدت زيادة فى حالة الاحتقان فى الشارع خاصة بين الشباب، تعمل على زيادتها جهات إعلامية ومنظمات مدنية تعمل لصالح جهات أجنبية، بعد ذلك تصل الأحداث إلى الحدود السورية العراقية من خلال لقاء بين الضابط الذى يلعب دوره نضال الشافعى وسيف العربى "أحمد عز"، حيث ظهر الثنائى معاً فى لقاء انكشف فيه أن سيف العربى يعمل لصالح المخابرات المصرية.

وذلك بعدما أعطى سيف العربى له "ميمورى"، أخذه أثناء تواجده فى الفرح بعدما قام بتصوير الأسلحة الموجودة مع الإرهابيين هناك، بالإضافة إلى سجلات أخرى تخص "مانويلا" التى خدرها فى الحلقة الأولى، وفتح خزنتها.



احمد عز

وخلال حوارهما حكى أحمد عز كيف حصل على تلك المعلومات رغم القبض عليه، مؤكداً أنه وحينما وجد أنه سيتم القبض عليه لا محالة، قام بإخفاء "الميمورى" مكان الفرح، ثم عاد بعد خروجه من السجن، ورغم أن سيف العربى "أحمد عز" كان ينتظر ثناء على ما قام به إلا أن الضابط الذى يجسد دوره نضال الشافعى، قام بتعنيفه على ما فعل، مؤكداً أنه لم يكن عليه القيام بمهمتين بعد خروجه من السجن، واصفاً ذلك بأنه استهتار وثقة زائدة.