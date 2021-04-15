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"وكل ما نفترق" الحلقة 2.. لغز فى مقتل ريهام حجاج

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج بمشهد المواجهة بينها وزوجها أحمد فهمى، بعد أن اتفقت عائلته على قتلها، وخلال المشهد تحاول ريهام أن تؤكد له أن فريدة ابنته، ولا بد أن يرجعها بعد اختطافها وبعد ذلك يجرى تحليلDNA .

الحلقة 2
 

 

الحلقة 22
 

ويخير أحمد فهمى؛ ريهام حجاج فى طريقة قتلها قائلا لها: "تحبى تموتى إزاى؟" وترد عليه: "أنا طول عمرى بسمعها نفسك فى إيه قبل ما تموتى مش نفسك تموتى إزاى"، ليرد عليها: "مش هاين عليا تموتى بطريقة مش على هواكى" وتختار نور الموت غرقًا، تنتقل الكاميرا إلى خارج الغرفة لنسمع صوت صرخة قوية.

 

الحلقة 222

ينفذ فهمى وصية ريهام حجاج ويضعها فى مكان مملوء بالمياه لتموت غريقة ثم يحمل جسمانها ويضعه على طاولة اجتماع العائلة ليخبرهم أنه نفذ الاتفاق بقتلها، ويقرأ شرنوبى خبر وفاة ريهام حجاج بأحد الصفحات الإخبارية على السوشيال ميديا ويبكى حزنا عليها.

وعند المقابر تلتقى زينب – الشخصية الثانية التى تجسدها ريهام حجاج – بالشرنوبى، دون أن تكشف الأحداث عن العلاقة التى تجمع بينهما، يبكى كل منهما على وفاتها، وتوصيه زينب بأن يحرر فريدة من أيدى خاطفيها.

الحلقة 2222

وخلال قراءة الشرنوبى الفاتحة على قبر نور الفايد، يلحظ أن القبر مفتوح، وينزل بنفسه فيكتشف أن القبر خالى، ثم تستقبل أيتن عامر مكالمة هاتفية بأن نور زوجة أخيها أحمد فهمى ترقد فى المستشفى، تحاول أيتن عامر إيجاد تفسير، فتشك في أن أختها زينب الموجودة بمستشفى الأمراض النفسية قد هربت وتنتحل شخصية أختها نور، لكن بالاتصال بالمستشفى أكدوا لهم أنها موجودة بالمستشفى ولم تخرج.

الحلقة 22222

يتأكد فهمى من أن فريدة ابنته بعد ظهور نتيجة تحليلDNA  كما يحصل على تفريغ الكاميرات ويعرف رقم السيارة التى خطفت فريدة ابنته.

مسلسل "وكل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، ، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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