رامي عياش يُنهي المشوار.. بطولة حتى الشهادة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: انتهى دور الفنان اللبناني رامي عياش في مسلسل “2020” بعدما أطلّ بحلقتين تركتا أثراً في المُشاهد.

رامي عياش الذي يتميّز بحُسن أخلاقه وحرصه على صورته، اختار الحضور بدور يحمل رسالة، وبالفعل حصد ما زرعه.

بدا واضحاً أنّ رامي بذل جهداً في إمساك الدور، فمرَّ بلطف على الناس، وأدّى الشخصية من دون افتعال.

وأطلّ في المسلسل الرمضاني الذي يعرض على شاشتي “أم بي سي دراما” و”أم تي في” بشخصية الضابط في قوى الأمن الداخلي جبران عقل، شقيق الضابط برتبة نقيب في قوى الأمن الداخلي سما (نادين نسيب نجيم)، وقد استُشهد في الحلقة الثانية بعد مواجهة أمنية خلال مهمّة القبض على مروّج مخدّرات في أحد الأحياء الشعبية.

وحمل الدور رسالة تضحية إنسانية عالية، على مستوى الإنسان والوطن، وتحية إلى جهود القوى الأمنية وشهدائها في لبنان.

مسلسل “2020” من بطولة قصي خولي ونادين نجيم ورامي عياش ورولا بقسماتي ورندة كعدي وماريتا الحلاني، وهو من إخراج فيليب أسمر وكتابة نادين جابر وبلال شحادات.