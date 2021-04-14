شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني تتر الموسم.. أغنية نسل الأغراب تتصدر تويتر.. ومغردون: حلوة وعظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر هاتشتاج "تامر حسني تتر الموسم" بآلاف التغريدات بعد طرح أغنية النجم تامر حسنى لتتر مسلسل "نسل الأغراب"، بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، التى تعرض ضمن موسم دراما رمضان الحالى، وعبر المغردون عن إعجابهم بالأغنية التى أداها نجم الجيل باللهجة الصعيدية.



تامر حسنى

وتنوعت تغريدات المدونين من خلال الهاشتاج، حيث قال أحمد على: "مشغلين القناة من الساعة 7 عشان ميفوتناش تتر المسلسل ونسمع الأغنية، وبجد حلو أوى، اللهجة الصعيدية طالعة منك قمر"، وقال عبده أيمن: "تامر حسنى أبدع فى غناء نسل الأغراب باللهجة الصعيدية".





وقال حساب باسم "عجوز تويتر": "ماشوفتش تتر بالجمال ده والله"، وقالت دادا: "بجد الأغنية دى عظمة، ربنا يوفقك دايما يا نجم"، وقالت مايسة: "حلوة قوى قوى وغناء رائع، مبدع فى كل حاجة وأى حاجة".





وحققت أغنية تتر مسلسل "نسل الأغراب" التى غناها النجم تامر حسنى نسبة مشاهدات عالية على يوتيوب، بعد دقائق قليلة من طرحها، وهى من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى فهد.





من صلب بعض على الورق وفروعنا من طريقين.. والود فى قلوبنا انحرق، عدى السلف والدين.

صدق اللى قال إن الزمن لو تأمنه ينهيك.. نسلك يا آدم من زمن فيه الخسيس والزين.

دبحوا الأصول لجل الوصول دول كدابين زفة.. كتر السواد وعمى العباد خلى القلوب جافة.

عجبى على اللى عماه غروره عايش سنينه خراب.. أغراب ومن نبت التراب ما نزلوش كفة.

قصة "قبيل" عادها الخلف.. صبحوا القلوب أغراب.. ظل الشموس جوة النفوس عتمة سواد وسراب.

عجبى على النسل اللى عاش يحصد فى زرع الغير.. وفى دمه ده نهب البشر عنده الجشع غلاب.

مركب وشايلة دنس البشر عايمة بشراع مكسور.. والخلق من شر العمل بيعلوا سور وجسور.

أرض السلام نزفت حروب يا مخالف الفطرة.. الكره ليه فى روحك بحور والحب بالقطرة.

حكم الغراب نشن وصاب وأتصاب ألوف بأذاه.. طبع الطمع فى صوته اتسمع أصل النفوس شارباه.

قصة قبيل عادها الخلف صبحوا القلوب أغراب.. ظل الشموس جوة النفوس عتمة سواد وسراب.

عجبى على النسل اللى عاش يحصد فى رزع الغير.. وفى دمه ده نهب البشر عنده الجشع غلاب.