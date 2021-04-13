أحمد فهمي يرد على أزمة ريهام حجاج وآيتن عامر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: خرج الفنان المصري أحمد فهمي عن صمته، بعدما اشتعلت حرب التصريحات بين الفنانتين ريهام حجاج وآيتن عامر، اللتين تشاركانه بطولة مسلسل “وكل ما نفترق”. وقرر أحمد فهمي توضيح حقيقة ما جرى والنأي بنفسه عن الجدل، بعدما زج أحد المواقع الإخبارية باسمه في الأزمة القائمة لصالح أحداهما ضد الأخرى. وتداولت تصريحات على لسانه، تفيد بأن حالة من الغضب انتابته جراء محاولة آيتن عامر أخذ مشاهد على حسابه في المسلسل.

تعليق أحمد فهمي جاء حاسماً، وتساءل متعجباً، في تدوينة عبر حسابه على تويتر، كتب فيها: “ماهو الاسم العلمي لما يلي :- الصحفي أو الجريدة الذين يقولون كلام غير صحيح على لساني عشان مصلحة شخص يتحصلون على مقابل منه؟.. أرجو الإفادة”، لينفي بذلك كل ما تم تداوله في هذا الشأن.

وكانت الأزمة بين آيتن عامر وريهام حجاج قد اشتعلت مجدداً، عندما ألمحت عامر إلى رغبتها في الانسحاب من المسلسل، عبر منشور على حسابها على “فيسبوك” قالت فيه: “خدوني معاكوا والنبي #موسم_الانسحاب”، معلقة على القرار الذي اتخذه الفنان أحمد السعدني، بالانسحاب الرسمي من مسلسل “كله بالحب” الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية زينة.

وجاءت تلك الأزمة بعد الاتهام الذي وجه إلى ريهام حجاج مؤخراً، بأنها تتدخل في مونتاج المسلسل، وفتح الحلقات التي تم الانتهاء منها، وتقليل مشاهد الفنانتين رانيا يوسف وآيتن عامر، الأمر الذي تسبب في رفض المخرج كريم العدل استكمال التصوير، مما أدى إلى مواصلة تصوير المسلسل بفريق جديد ومخرج آخر.

من جانبها، ردت ريهام حجاج على منشور آيتن عامر، فكتبت عبر “فيسبوك”، منشورًا ألمحت فيه إلى طمع زميلتها في دور أكبر في المسلسل رغم أنها ليست بطلة، منوهة إلى أن شخصية آيتن تنحصر في كونها شقيقة البطل فقط.

ويشارك في بطولة مسلسل “وكل ما نفترق” بجانب أحمد فهمي وريهام حجاج وآيتن عامر، كل من عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وطارق عبد العزيز.