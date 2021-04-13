بريطانيا.. سرقة “أكبر أرنب في العالم” من منزل صاحبته

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 10:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت الشرطة البريطانية ، عن فتح تحقيق في سرقة أرنب معروف بأنه “الأكبر في العالم” سرق من منزل صاحبته في “ورشيسترشاير”.

وتعتقد الشرطة أن الأرنب الذي يبلغ طوله 129 سم، ويدعى داريوس، قد أخذ من حظيرة بحديقة البيت في منطقة “ستولتون” ليلة السبت الماضي.

وحصل الأرنب على لقبه من موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2010 لكونه الأكبر من نوعه.

وعرضت مالكته “آنيت إدواردز” مكافأة قدرها 1000 جنيه إسترليني مقابل عودته، قائلة إنه كان “يوما حزينا للغاية”، وفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية.

وقالت إدواردز لأولئك الذين أخذوا داريوس “أرجوكم أعيدوه، إنه أكبر من أن يتكاثر الآن”.

وناشدت الشرطة الناس للمساعدة، وطلبت ممن لديهم أي معلومات عن داريوس الاتصال بمراكزها.