مونيا الزوجة الرابعة لـ"الحاج متولي" تثير الجدل.. هل تغير شكلها؟

محمد الفلاح - مونيا الزوجة الرابعة لـالحاج متولي تثير الجدل.. هل تغير شكلها

الثلاثاء 13 أبريل 2021

انتشرت في الساعات الماضية صورة أثارت الجدل للفنانة المصرية "مونيا" التي قدمت دور الزوجة الرابعة بمسلسل "عائلة الحاج متولي" إنتاج 2001.



وظهرت مونيا في الصورة بملامح متقدمة في العمر، الأمر الذي خلق حالة من الجدل حول الصورة، وتحول ملامح الفنانة مونيا بعد 20 عاما من عرض المسلسل.

وفي مقابلة تلفزيونية مع برنامج "مساء dmc" من تقديم الإعلامية إيمان الحصري كشفت مونيا عن حقيقة هذه الصورة قائلة: "الصورة مفبركة، وليست حقيقية، وأنا إنسانة بسيطة أرفض وضع المكياج بشكل مفرط، سعيدة جدًا بتلك الصورة المفبركة، التي كشفت لي مدى حب الناس، وتساؤل الجمهور عني وعن شغلي، وكذلك تاريخ ميلادي المنشور ليس حقيقيًا".

كما تحدثت مونيا خلال البرنامج عن أسباب غيابها عن الساحة قائلة إنها قررت استكمال دراستها الأكاديمية، وحصلت مؤخرا على الدكتوراه، وحاليا تجهز لعمل غنائي استعراضي، لأنها في الأساس مطربة.

وتابعت مونيا حديثها قائلة: "وجود جهة إنتاج واحدة في الدولة لا يستطيع توفير فرص عمل لكل الممثلين، وغياب شركة صوت القاهرة عن الإنتاج الفني أثر بشكل سلبي على حركة الإنتاج في مصر، ويجب توجيه الشكر للدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين لأنه يدعمنا دائما".