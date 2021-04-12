شيرين عبد الوهاب تحدث ضجة ببرومو “لحم غزال”.. ومحمد رحيم يعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أشعلت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب “السوشيال ميديا” بمقطع “برومو” من أغنية تتر مسلسل “لحم غزال” والتي تحمل عنوان “وشي الحقيقي”.

وبمرور الوقت، تصدرت شيرين التريند على موقع “تويتر” في مصر، وهو ما يعكس مدى اشتياق جمهورها العريض لصوتها خاصة بعد فترة غيابها الطويلة عنهم.

وأشاد عدد كبير من محبيها على السوشيال ميديا بإحساسها وصوتها، مشيرين إلى أنهم على ثقة كبيرة بأنه لا توجد فنانة تستطيع أن تنافسها في تقديم مثل هذه الأغنية، مطالبين إياها بعدم الغياب عنهم لفترة طويلة.

من جانبه أعرب الملحن المصري محمد رحيم عن سعادته الشديدة بهذه الأصداء لأغنية التتر، معلقاً عبر حسابه في “انستغرام”: “الحمد لله رب العالمين دقيقة طرحت من تتر “لحم غزال” أغنيه “وشي الحقيقي” تريند رقم واحد على تويتر”.

وسبق وأن تعاونت كلاً من الفنانتين غادة وشيرين من قبل في تتر مسلسل “حكاية حياة” عام 2013، وكانت الأغنية بعنوان “مشاعر” من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم وحققت نجاحاً كبيراً.

يذكر أن مسلسل “لحم غزال” من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، ويُشارك في بطولته إلى جانب غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، عارفة عبد الرسول، أحمد خليل، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، شريف دسوقي، خالد محمود ووليد فواز.