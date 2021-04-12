صبا مبارك تكشف معاناتها من الاكتئاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت الفنانة صبا مبارك أنها تحارب مرض الاكتئاب منذ 3 سنوات، مشددة على أن الأزمات النفسية ليست بسيطة واللجوء للطبيب النفسي أمر هام للغاية لأن تخطيها أمر صعب.

وقالت مبارك في مقابلة تلفزيونية إن الكثير من المشاهير الذين تسلط عليهم الأضواء يرون أن التحدث عن إصابتهم بتعب نفسي شيء لا يصح قوله، ولكنها قررت التحدث عن ما مرت به لأول مرة من أجل توعية الناس ودعم من يعانون مثلها من أي مرض أو اعتلال نفسي.

وأوضحت صبا مبارك أنها عانت من تراكمات منذ الطفولة وصعوبات بالحياة، أدت إلى إصابتها بنوع غير سهل من الاكتئاب، وكان أمامها أن تتهرب منه أو تواجهه بكل شجاعة واختارت أن تواجهه لكي تتخلص منه.

ولفتت الممثلة الأردنية الشهيرة إلى أن النجوم يحرصون على نشر صورهم السعيدة ولحظاتهم الجميلة على السوشيال ميديا، ولكن من حق الناس أن يعرفوا أنهم مثل الآخرين يمرون بلحظات ضعف وتعب.

وأضافت صبا مبارك أنها قررت عدم تناول أدوية، ومواجهة المرض من خلال تدريبات محددة، وفهم نفسها أكثر وتجنب الموضوعات التي تصل بها لليأس والحزن، إلى جانب الدعم العائلي الذي حصلت عليه من أسرتها وابنها.