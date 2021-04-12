هكذا علّق محمد هنيدي على ظهوره في الإعلان الرسمي لبرنامج “رامز عقله طار”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 01:14 صباحاً - منذ 3 ساعات

علق الممثل المصري محمد هنيدي على ظهوره في الإعلان الدعائي الرسمي لبرنامج “رامز طار عقله”.

وسخر هنيدي، من ظهوره في إعلان برنامج المقالب الذي يقدمه زميله المصري رامز جلال، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر هنيدي صورته من البرومو، وكتب ساخرًا في أول تعليق: “ياريت أي مصمم غرافيك شاطر، يعدل لي في الصورة ويحولني لسوبر مان”.

ونشرت فضائية MBC مصر، مساء اليوم الأحد، “برومو” الإعلان الدعائي لبرنامج “رامز عقله طار”.

وقال رامز جلال، في البرومو الرسمي: “الرعب أنواع.. وأنا بفضل أقوى نوع.. والخطر مستويات.. وأنا دايما باختار أعلى مستوى.. مبعرفش أكون غير في التوب ليفل”.

يظهر في البرومو الرسمي أحمد مالك ومحمد هنيدي وهما يصرخان بأنهما لا يحبان رامز جلال.