شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يظهر بجلباب "موسى" فى "مساء Dmc" ويتوقع انتهاء التصوير 5 رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم محمد رمضان ضيفا فى برنامج "مساء Dmc" مع الإعلامية إيمان الحصرى، المذاع على قناة Dmc، وظهر على الشاشة مرتديا جلباب صعيدى وهو الجلباب الخاص بشخصية موسى الذى يقدمها محمد رمضان فى مسلسل "موسى" المقرر عرضه على قناة Dmc فى شهر رمضان.

وقال النجم محمد رمضان، هخلص تصوير المسلسل يوم 5 رمضان لو فضلنا ماشيين بنفس الجدية والجهد، مؤكدا، أنا ليس عندى قوانين فى التصوير ولازم يكون معايا الـ 30 حلقة قبل ما ادخل اصور ولازم أذاكره كويس، وبستغرب أن فى حد بيصور وميبقاش عارف لسه النهاية وتحولات الشخصية إزاى.

يذكر أن مسلسل "موسى" يعرض على قناة Dmc وهو من إنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

ويجسد "رمضان" فى المسلسل شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، خلال الأحداث، ويقاوم الاحتلال الإنجليزى، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى بينما تجسد سمية الخشاب دور حلاوتهم.



الفنان محمد رمضان



النجم محمد رمضان