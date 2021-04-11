شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين تتحدث عن علاقتها بجمال سليمان اليوم فى "يوم ليك" على الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد الفنانة سوزان نجم الدين ضيفة على برنامج "يوم ليك" التي تقدمه المذيعة سمر يسرى على قناة الحياة، وتتحدث سوزان عن علاقتها بالفنان جمال سليمان وعن بداية دخولها المجال الفني، ورأيها في الدراما السورية، وكواليس أخرى تكشفها من خلال البرنامج .

وأعربت مؤخرا النجمة السورية سوزان نجم الدين عن سعادتها بتجسيد شخصية كوميدية في فيلم "تماسيح النيل" مضيفة أنها جسدت شخصيات كوميدية من قبل بسوريا لكن هذه أول مرة بمصر، وعبرت عن سعادتها بالتعاون مع المخرج سامح عبد العزيز مخرج الفيلم مشيرة إلى أنها قامت بتصوير مشاهدها بمدينة الأقصر وبمحافظة أسوان.

فيلم "تماسيح النيل" بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، خالد الصاوى و بيومي فؤاد وسامية الطرابلسى وهنادي مهنا وكريم عفيفي و محمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.