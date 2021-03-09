شكرا لبحثكم عن خبر عسكري يكشف بالاسم المواقع التي حررتها الشرعية في تعز خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال العقيد عبد الباسط البحر: أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يتمكنا لليوم الثامن من السيطرة على مواقع لميليشيات الحوثي .

وكتب البحر في تغريدة له على تويتر "تواصل قوات الجيش والمقاومة بتعز عملياتها العسكرية لليوم الثامن وتمكنت وحدات الجيش من السيطرة على تلتي الشاهد والقشعة ومفرق المطاحن وقرية الكبب بعزلة اليمن مقبنة".

وتابع "وكما سيطرت على موقعي الشيكي وتلة خليل في جبهة الكدحة وتمكنت من إعطاب عربتين قتاليتين للمليشيا واغتنام طقم وسط تقدمات مستمرة".