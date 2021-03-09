شكرا لبحثكم عن خبر قيادي في الانتقالي: تردي الأوضاع يكشف عن سوء إدارة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد القيادي في المجلس الانتقالي سالم ثابت العولقي أن تردي الأوضاع المعيشية والخدمية وانقطاع المرتبات في الجنوب يكشف عن سوء إدارة لهذه الأزمات.

وقال العولقي في تغريدة له على موقع "تويتر" ‏عدم اكتراث التحالف والحكومة بالغليان الشعبي في الجنوب جراء تردي الأوضاع المعيشية والخدمية يكشف عن سوء إدارة وعن جهل بالتداعيات الشعبية والاجتماعية والنفسية لهذه الأزمات.

وأشار إلى أن الأوضاع تتعقد أكثر في المناطق المناهضة لمليشيات الحوثي وعدم تداركها قد يؤدي إلى نتائج لا تسر التحالف وشركائه.