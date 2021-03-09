شكرا لبحثكم عن خبر هل يشترط التطعيم بلقاح “كورونا” لإصدار التصريح.. حقيقة حجز “عمرة رمضان” ابتداءً من “15 شعبان! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
كشفت وزارة الحج والعمرة حقيقة الرسالة المتداولة حول الحجز للعمرة على مرحلتين، الأولى للفترة (من 1 – 18 رمضان) ابتداء من 15 شعبان، والثانية للفترة (من 19 – 30 رمضان) في 15 رمضان.
وأوضحت “الحج” وفقاً لـ”عكاظ” أن هذا غير صحيح، ولم يصدر أي تصريح من الوزارة بهذا الخصوص. مشيرة إلى أن إمكانية الحجز تتاح للجميع (المواطن، المقيم، الزائر) يوميا حتى نهاية شهر مارس الجاري، موضحة أن التطعيم بلقاح «كورونا» غير مطلوب عند الرغبة بإصدار تصريح للعمرة.
كما حذرت الوزارة من استغلال المستفيد من تصريح العمرة الذي يتم إصداره عبر تطبيق «اعتمرنا» لتمكين شخص آخر من التوجه لأداء العمرة بدلا عنه، مؤكدة أن ذلك غير مسموح.
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