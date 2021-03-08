مجلس النواب يدين الإعتداءا الإرهابية الحوثية التي تستهدف السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دانت هيئة رئاسة مجلس النواب الاعتداءات الارهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية وتستهدف المملكة العربية السعودية في اطار ممارساتها وسلوكها الاجرامية والتخريبي منذ نشأتها وحتى اليوم ضد الشعب اليمني والمنطقة والمستمدة من صلف وغرور النظام الايراني ومخططاته الموكل تنفيذها عبر عصابة الحوثي واذرعتها الاخرى.



وعبرت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم، تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن استنكارها الشديد لكل تلك الأعمال وما تقوم بها من تلك الجماعة من اعتداءات متكررة بالطائرات المسيرة والمفخخة على التجمعات السكانية والمنشآت الاقتصادية والمطارات المدنية في المملكة العربية السعودية اخرها الهجوم الارهابي الذي أقدمت عليه يوم امس، مستهدفة منشآت اقتصادية في ميناء راس تنوره ومرافق شركة ارامكو بمدينة الظهران ومناطق اخرى بالمنطقه الشرقية.

وأكدت الهيئة أن هذه الاعمال العدائية والارهابية تعد تعبيراً صارخاً وجلياً عن رفض هذه الجماعة الارهابية بالمطلق لخيارات السلام ودعوة العالم إليه وفي مقدمتها الإدارة الامريكية الجديدة وهي الدعوات التي استجابت لها السلطة الشرعية ودول التحالف العربي فيما قابلتها الميلشيات الارهابية الحوثية بتصعيد وتيرة العنف والدموية وبشاعة الاجرام وتوسيع جبهات القتال والتدمير ، والتصعيد من خلال الهجوم الكبير الذي تشنه على محافظة مارب المكتظة بالنازحين والسكان المحليين ، بالتزامن والتوازي مع هجماتها الارهابية على اراضي المملكة العربية السعودية.

وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب "لقد أثبتت ميليشيا الحوثي بما لا يدع مجالا للشك مدى ايمانها بخيارات الموت طبقاً لشعارها الداعي له ولكي تؤكد لكل داعية سلام مدى استخفافها به وبدعواته وسخريتها منه" .. مشيرة الى أن حجم الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والحشود الضخمة وتجنيد الاطفال الذي اعقب دعوات العالم لاحلال السلام لا ينم عن شيئ اكثر من وضوح المدى لاستهتارها بالارواح واحتقارها للسلام وعدائها المطلق للحياة.

كما أكدت الهيئة ان كل تلك الجرائم تستوجب وقفة جادة من كل دعاة الانسانية في العالم والخروج من مقاعد المتفرجين والحالمين والآملين باستقامة ظل العود المعوج .. لافتة الى ان الادانة المجردة من أي قرار لم يعد ذا نفع ولا جدوى بالنظر الى سيل الادانات التي زادت المليشيات توحشاً على توحشها واجراماً على اجرامها، وهو الامر الذي يستوجب على العالم اتخاذ موقفاً على مستوى المسؤلية وقرارات رادعة وقوية وهو ما ننشد برلمانات العالم وحكوماته والإدارة الاميركية الجديدة والدول الدائمه العضوية والأمم المتحدة القيام به بصورة عاجلة.

وجددت هيئة رئاسة مجلس النواب، التأكيد على وقوف اليمنيين بمختلف فئاتهم مع اشقاءهم في المملكة العربية السعودية ضد كل هذه الاعمال الهمجية والتصدي لها بكل بسالة حتى اسقاط هذه العصابه الباغية والمشروع الايراني المدمر.