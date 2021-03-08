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محافظ تعز يدعو المواطنين للتبرع بالدم دعما لجرحى الجيش الوطني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

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دشن محافظ تعز نبيل شمسان اليوم حملة التبرع بالدم في المختبر المركزي لنقل الدم وأبحاثه، في إطار توجهات السلطة المحلية لدعم وإسناد الجيش الوطني بمشاركة وكلاء المحافظة وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية.

 

ودعا المحافظ المواطنين للتبرع بالدم لتلبية احتياجات جرحى الجيش الوطني والمواطنين المصابين بقذائف مليشيا الحوثي العشوائية التي تستهدف بها الاحياء السكنية.

 

وقال " يجب ان يهب الجميع لرفد المختبر الوطني بالدم لمواجهة الاحتياجات الناجمة عن تصعيد المليشيات من استهداف الاطفال والنساء والمؤسسات والاعيان المدنية وفي مقدمة ذلك المستشفيات والمدارس بشكل ممنهج".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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