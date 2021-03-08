محافظ تعز يدعو المواطنين للتبرع بالدم دعما لجرحى الجيش الوطني

وقال " يجب ان يهب الجميع لرفد المختبر الوطني بالدم لمواجهة الاحتياجات الناجمة عن تصعيد المليشيات من استهداف الاطفال والنساء والمؤسسات والاعيان المدنية وفي مقدمة ذلك المستشفيات والمدارس بشكل ممنهج".

دشن محافظ تعز نبيل شمسان اليوم حملة التبرع بالدم في المختبر المركزي لنقل الدم وأبحاثه، في إطار توجهات السلطة المحلية لدعم وإسناد الجيش الوطني بمشاركة وكلاء المحافظة وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية.

محمد يوسف

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