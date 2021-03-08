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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ تعز يدعو المواطنين للتبرع بالدم دعما لجرحى الجيش الوطني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
دشن محافظ تعز نبيل شمسان اليوم حملة التبرع بالدم في المختبر المركزي لنقل الدم وأبحاثه، في إطار توجهات السلطة المحلية لدعم وإسناد الجيش الوطني بمشاركة وكلاء المحافظة وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية.
ودعا المحافظ المواطنين للتبرع بالدم لتلبية احتياجات جرحى الجيش الوطني والمواطنين المصابين بقذائف مليشيا الحوثي العشوائية التي تستهدف بها الاحياء السكنية.
وقال " يجب ان يهب الجميع لرفد المختبر الوطني بالدم لمواجهة الاحتياجات الناجمة عن تصعيد المليشيات من استهداف الاطفال والنساء والمؤسسات والاعيان المدنية وفي مقدمة ذلك المستشفيات والمدارس بشكل ممنهج".