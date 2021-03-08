حضرموت.. احتجاحات تندد بقرار رفع أسعار المشتقات النفطية

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات الشعبية في مدن ساحل حضرموت (شرق اليمن) للتنديد بارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وتردي الخدمات العامة في المحافظة.



وقال مصدر خاص لـ"يمن شباب نت"، إن عدداً من المحتجين قاموا صباح اليوم بإغلاق الشوارع العامة بإطارات السيارات، والحجارة.



وأضاف أن قوة من الجيش قامت بإطلاق الأعيرة النارية لتفريق المتظاهرين وفتح الطرقات المغلقة.



وتأتي هذه الاحتجاجات بعد رفع الحكومة تسعيرة المشتقات النفطية في المحافظات المحررة بنسبة 30 في المائة، الأمر الذي سبب أزمة مواصلات انعكست سلباً على المواطنين وتنقلاتهم.



في السياق، انقطع طلاب وطالبات من أبناء مديريات "غيل باوزير والشحر والحامي والديس الشرقية والريدة وقصيعر وميفع"، عن الدراسة في كليات جامعة حضرموت بالمكلا، بسبب ارتفاع أجور المواصلات الناتجة عن ارتفاع المشتقات النفطية.



وبحسب مصدر خاص لـ"يمن شباب نت"، فإن "الطلاب الذين انقطعوا لليوم الثاني عن الدراسة، يبلغ عددهم نحو 5 آلاف طالب، بسبب قلة الامكانيات المادية، وأجور النقل المضاعفة".





وأضاف، "أن طلاب كلية التربية بجامعة حضرموت بمدينة المكلا، رفضوا اليوم دخول قاعات الدراسة، تضامناً مع زملائهم من المديريات البعيدة".



وتصاعدت خلال الأشهر الماضية في حضرموت، الفعاليات الشعبية المنددة بتردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار جراء انهيار العملة الوطنية وعدم انتظام صرف المرتبات.

