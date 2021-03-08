شكرا لبحثكم عن خبر انقلاب في ابين يقطع الطريق بين زنجبار ولودر .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أدى انقلاب قاطرة في منطقة العرقوب بمحافظة أبين اليوم الأثنين إلى إغلاق الطريق بشكل كامل.

وقال شهود عيان لـ"صحيفة عدن الغد" أن قاطرة كانت تُحمل على متنها كمية كبيرة من البصل انقلبت وسط الطريق بالعرقوب دون سقوط أي ضحايا.

وأكد الشهود أن هذا الحادث تسبب في إغلاق الطريق وإعاقة حركة المسافرين ، بينما لايزال مُغلقاً حتى الآن دون أي تدخل لفتحه.