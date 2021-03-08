تعز.. توثيق أكثر من 30 ألف انتهاك حوثي بحق المدنيين خلال ست سنوات

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مكتب حقوق الانسان بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن) ، الأحد، رصد أكثر من 30 ألف انتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق المدنيين بالمحافظة منذ مارس 2015.

وقال المكتب في تقرير له، وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، "إن الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بالمحافظة خلال الفترة من مارس 2015 إلى ديسمبر 2020، بلغ عددها 30 ألف و904 انتهاكًا بحق المدنيين".

وتنوعت الانتهاكات ما بين القتل والإصابة والاختطاف والتهجير، واستهداف الممتلكات.

وأضاف التقرير أن عدد القتلى بنيران الحوثيين بلغ عددهم 2803 مدنيا، وإصابة 13 ألف و813 آخرين، بينهم نساء وأطفال.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي اختطفت 719 شخصًا، وهجّرت 5 آلاف و595 شخصا، لافتًا إلى أن إجمالي المنازل المتضررة بشكل كلي وجزئي جراء القصف الحوثي وصل عددها إلى 7 آلاف و974 منزل.

وبحسب التقرير فإن تلك الاحصائيات وقابلة للزيادة، داعيًا المجتمع الدولي الى رفع المعاناة عن ابناء تعز وصونها من تلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

ومنذ ستة أعوام تفرض مليشيات الحوثي الانقلابية حصارا خانقا على مدينة تعز، بالتزامن مع معارك عنيفة بين الجيش والحوثيين في عدة مناطق بالمحافظة.