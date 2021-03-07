مقتل 70 مسلحاً حوثياً في معارك بمحافظة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أفاد قائد عسكري في الجيش الوطني، اليوم الأحد، بمقتل 70 عنصرا من مليشيات الحوثي، وأصابة أخرين بجروح مختلفة في مواجهات بمحافظة تعز، وسط البلاد.



وقال حميد الخليدي، قائد جبهة مقبنة في تصريح وفقا لـ وكالة الانباء الرسمية (سبأ)، إن قوات الجيش الوطني احبطت هجوماً للميليشيات بعد محاولتها التسلل إلى عدد من المواقع المحررة في جبهة مقبنة، غربي تعز.

وأشار الخليدي إلى أن الميليشيات هاجمت مواقع الجيش والمقاومة الشعبية في المناطق المحررة في محاولة لاستعادتها حيث دارت معارك عنيفة في مناطق الطوير والكويحة بعزلة اليمن بجبهة مقبنة المشتعلة منذ أيام.

وأكد الخليدي، أن مليشيا الحوثي" خسرت عدد من المواقع والتباب الجبلية ومنيت بخسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية".

وفي محافظة، مأرب، شرقي البلاد، استهدفت قوات الجيش، مجموعة كبيرة من عناصر الميليشيا، أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع في جبهة المخدرة، حسب ما افاد موقع "سبتمر نت" ، الناطق باسم الجيش الحكومي.

وذكر موقع الجيش، أن معارك دارات بين الطرفين، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي، في مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب.

وتصاعد القتال بين الجيش الوطني ومسلحي الحوثيين في عدد من الجبهات بمحافظات تعز ومأرب والجوف، في الوقت الذي يجري فيه المبعوثان الأممي و الأمريكي لقاءات مع أطراف الصراع في اليمن، لإقناعهم بإنهاء الحرب والجلوس على طاولة المفاوضات.