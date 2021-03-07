الزعوري يطلع على انشطة الشبكة المدنية للاعلام ويبحث مع اليونسيف مشروع رعاية وتأهيل الاطفال المتسولين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلع وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري ،اليوم، على نشاط الشبكة المدنية للاعلام والتنمية وحقوق الانسان، في مجال رصد وتوثيق لانتهاكات حقوق الانسان خاصة ما تقوم به المليشيات الإنقلابية الحوثية تجاه المواطنين في طورالباحة بلحج حيث تعرض مدنيون لقصف وحشي جرح على أثره عشرة مواطنين ابرياء اثنان حالتهما خطيرة.



واستمع الوزير الدكتور الزعوري، من رئيس الشبكة الدكتور محمود شائف ومنسق الشبكة محمود نصر، ماتقوم به الشبكة من توعية بمبادئ حقوق الانسان وتدريب الشباب على كيفية الرصد والتوثيق واعداد التقارير، وكذا والمهام المناطه به غي تفنيد للمزاعم الواردة في بعض التقارير الدولية والرد عليها بالإستعانة بأكاديميين واختصاصيين في القانون الدولي.

واشاد الوزير الدكتور الزعوري ،بنشاط الشبكة وماتقوم به، وحث على مضاعفة الجهود وبذل المزيد لما فيه خدمة المجتمع الذي يعاني ظروف معيشية صعبة.

الى ذلك ، بحث وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيسة قسم حماية الطفل بمنظمة اليونيسف موكيبا اليمانو، تنفيذ مشروع رعاية وتأهيل الاطفال المتسولين في الشوارع وحمايتهم وتوفير دار إيواء وتعليم لهم وكذا توفير لهم سبل العيش.

واكد اللقاء على أهمية واهداف المشروع، خاصة مع الزيادة في عدد الاطفال المتسولين الذين يحتاجون للحماية والاهتمام نتيجة الظروف التي تشهدها البلاد وتوافد عدد من النازحين الى المحافظات دون وجود حاضنة تهتم برعايتهم والخوف عليهم من استقطابهم من قبل العصابات الاجرامية.

واكد الوزير على ضرورة العمل المشترك بين منظمة اليونيسف والوزارة بهذا الجانب والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات فيما يتعلق بحماية الطفل عبر مكاتب بالمحافظات، وعقد الدورات التدريبية والورش لكوادر القطاعات بالوزارة و توفير الدعم الكامل لدور الأحداث .

من جانبها اكدت اليمانو، على حرص المنظمة لتعزيز شراكة فاعلة مع الوزارة عبر البرامج المستدامة بما يسهم من ترك أثر إيجابي وملموس في مستقبل الطفولة والامومة باليمن .