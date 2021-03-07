شكرا لبحثكم عن خبر تحفة يمنية بـ نصف مليون دولار أمريكي! . والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ‏

يعرض مزاد بيير بيرج وشركاء في فرنسا تمثال أثري من اليمن القديم مصنوع من البرونز بمبلغ يعادل النصف مليون دولار، تم شراؤه من اليمن بما يعادل 10دولار أمريكي.

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التمثال البرونزي العسكري من القرن الثالث قبل الميلاد، أي أن عمره يزيد على 2300 عام.

*ربما اول جندي في التاريخ بملابس عسكريه*