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شكرا لبحثكم عن خبر تحفة يمنية بـ نصف مليون دولار أمريكي! . والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
يعرض مزاد بيير بيرج وشركاء في فرنسا تمثال أثري من اليمن القديم مصنوع من البرونز بمبلغ يعادل النصف مليون دولار، تم شراؤه من اليمن بما يعادل 10دولار أمريكي.
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*ربما اول جندي في التاريخ بملابس عسكريه*
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