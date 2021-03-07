شكرا لبحثكم عن خبر كشف تفاصيل جريمة غامضة ومؤلمة في تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قُتل شاب مراهق مساء السبت برصاص شخص مجهول في مديرية جبل حبشي إلى الغرب من محافظة تعز.

وقال مصدر محلي لـ"بوابتي" إن الشاب "أسيد عبد الواسع" قُتل مساء اليوم على يد شخص مجهول في قريته بمنطقة "الزواعي" في جبل حبشي

وأوضح المصدر أن المجرم كان يسير مع الضحية ويتحدث إليه إلا أنه فتح النار عليه وأسكن رصاصة قاتلة في صدره على حين غرة ودون سابق خلاف أو سبب .

وأشار إلى أن شقيق الضحية (طفل صغير السن) كان يسير خلفهما قبل وأثناء الحادثة وهو من روى للأهالي ما حصل.

وقال المصدر إن القاتل تمكن من الفرار ولم يتم كشف هويته أو القبض عليه حتى لحظة كتابة الخبر.