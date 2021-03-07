شكرا لبحثكم عن خبر الجوازات السعودية تزف بشرى سارة بشأن استعادة الرسوم عبر ‘‘أبشر’’ والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية طريقة استرداد الرسوم غير المستخدمة والمتواجدة في حسابات أبشر.
وقالت الجوازات السعودية أنه يمكن استرداد الرسوم الغير مستخدمة عن طريق " طلب استرداد الرسوم عبر خدمة سداد أو مراجعة البنك الذي تم منه السداد للإفادة".
جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب الجوازات – أبشر من مواطن قال فيه: "عندي مبلغ مالي في المدفوعات لديكم ولم أستطع استرداد المبلغ.. أرجو مساعدتي".
*وسائل إعلام سعودية
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