شكرا لبحثكم عن خبر بالصورة.. ابو علي الحاكم يهين حنين قطينه امام الناس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ظهر القيادي ميلشيا الحوثي ابو علي الحاكم ، متكئا على راس الشيخ حنين قطينه اثناء حديثة لمجموعه مشا?خ لتحشيد مقاتلين.

بين قائل ” الحجر من الأرض والدم من راس القبيلي ” ولمثل هذا المنظر تتوحد قبائل وشيوخها لمواجهة الاذلال الحوثي .

وكان ناشطون نشروا أسماء عدد من القتلى الذين سقطوا في اشتباكات داخلية بين فصائل مليشيا الحوثي خلال الفترة من يناير و2019 وحتى فبراير 2021.

وتظهر القائمة أن معظم القتلى يتركزون في صنعاء وعمران وكان لأولئك القتلى دور بارز في سيطرة مليشيا الحوثي على محافظات عمران وصنعاء منتصف العام 2014م.

ولا تشمل القائمة إبراهيم الحوثي الذي قتل بطريقة مشبوهة داخل شقة في حدة، كما لا تشمل مصرع حسن زيد الذي اغتيل في أشد الأحياء تحصينا في حدة جوار ابنته بعد عشرة أيام من وصول السفير الإيراني في صنعاء.