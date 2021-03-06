شكرا لبحثكم عن خبر موقعة عشرات القتلى والجرحى.. القوات المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - موقع العمالقة: أخمدت القوات المشتركة، اليوم السبت 6 مارس، مصادر نيران للمليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة. وقالت مصادر عسكرية في القوات المشتركة: أن بقايا جيوب المليشيات المتمركزة في أطراف المديرية استهدفت الأحياء السكنية الآهلة بالسكان الواقعة جنوب مركز المدينة وتسببت بحالة من الخوف والهلع في صفوف السكان . وأشارت المصادر إلى تمكن القوات المشتركة من تحديد مصادر النيران الحوثية والرد عليها بالأسلحة المناسبة وأخمدتها على الفور موقعة خسائر فادحة في صفوف الحوثيين. وكانت القوات المشتركة قد كبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح داخل مدينة الحديدة، موقعة عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، خلال دك ثكنات وإخماد تحركات لمجاميع تابعة للمليشيات المدعومة من إيران.

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