مركز تعز الحقوقي يدين استهداف مليشيا الحوثي لمستشفى الثورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دان مركز تعز الحقوقي، استهداف مليشيات الحوثي، امس الجمعة، هيئة مستشفى الثورة العام بالمدفعية وقذائف الهاون.



وقال المركز في بيان له" ان المليشيات استهدفت قسم العمليات نتج عنها إصابة أحد أفراد حراسة المستشفى إيهاب السامعي (٣٥ عام) ".

واضاف " ان الفرق الميدانية رصدت استهداف مليشيا الحوثي حي مستشفى الثورة وحي الشماسي بعدة قذائف مدفعية خلال اليومين الماضيين تسببت بأضرار في المنازل والأعيان المدنية والممتلكات الخاصة واثارت حالة رعب شديدة لدى السكان".

واكد، ان القصف بتلك الطريقة الممنهجة تندرج ضمن جرائم الحرب وتعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني.