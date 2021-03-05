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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عـــاااجل وخطـــير" انفجار الحرب الحرب العالمية الثالثة" ترامب يضرب كوريا الشمالية بصاروخ مرعب دمر 100 منزل في لحظات... وهاكذا جائة الرد من الرئيس الكوري المرعب تفاصيل طارئة!

سرت شائعات في احدى المناطق الكورية الشمالية ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب المجنون قام بتوجيه ضربة صاروخية سبب انفجار شديد وتمكن من تدير 100 منزل في غمضة عين.

وتباينت ردود الأفعال المختلفة حول الانفجار الذي وقع في الساعات الأولى من يوم أمس في مجتمع إيلو أبو في منطقة أكوري الشمالية الحكومية المحلية في ولاية أوندو ، مما أدى إلى تدمير أكثر من 100 منزل وترك الأشخاص بدرجات متفاوتة من الإصابات.



وكشفت صحيفة الجارديان أن شاحنة محملة بمواد متفجرة كانت تنقل الديناميات من إيبادان ، ولاية أويو ، إلى شركة محجر في أوشي ، ولاية إيدو في نيجيريا ، كانت وراء الحادث.

فيما ادعى البعض أن الانفجار المهول وقع نتيجة سقوط نيزك مدمر ، الذي تنبأت به الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، في منطقة الحادث.

واهتزت مدينة أكور ، العاصمة ومدينة العاصمة وضواحيها ، بصوت المتفجر الذي يصم الآذان ، والذي انفجر على طول طريق أكوري / أوو / بنين السريع.

وقال الناس الذين يعيشون في إيلو أبو والمجتمعات المجاورة مثل أوبا إيلي وأوسي وأكوري ، إنهم سمعوا صوت دوي الانفجار، في منتصف الليل وكانت منازلهم تهتز جرائه .

أعرب بعض الأشخاص عن امتنانهم لتفشي الفيروس التاجي الذي أدى إلى بقاء النظام في المنزل من قبل حكومة الولاية ، مما منع المزيد من الوفيات.