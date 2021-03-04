شكرا لبحثكم عن خبر السلطات تغلق مدرسة اهلية بعدن والسبب .. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن ، أحمد علي الداؤودي ، امس " الأربعاء " ، بإغلاق إحدى المدارس الأهلية في المديرية ، لعدم إلتزامها بالقرار الصادر من مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ، بشأن منع رفع الرسوم الدراسية للطلاب.

حيث قامت الأجهزة الأمنية بالمديرية ، ممثلة بالحزام الأمني - قطاع المنصورة - في إغلاق المدرسة الواقعة في منطقة وديع حداد ، بحضور قائد الحزام النقيب كمال مطلق الحالمي ، وقائد طوارئ الكتيبة الثانية إحتياط بالحزام الأمني بالمديرية ، الملازم أول عبدالصمد فرج العمري ، ورئيس مجلس أولياء أمور الطلاب بمدارس مديرية المنصورة ، علي عبيد الصلاحي.

وقال مدير عام المنصورة ، أحمد الداؤودي ، أن قرار إغلاق المدرسة ، يأتي بعد رفع شكاوي من قبل أولياء أمور الطلاب ، من قيام إدارة المدرسة في رفع الرسوم الدراسية وعدم إلتزامها بقرار مكتب التربية والتعليم بشأن إعتماد الرسوم بالمدارس الخاصة بما كانت عليه في العام الماضي.

وأكد مدير عام مديرية المنصورة ، أحمد علي الداؤودي ، بأن قيادة السلطة المحلية لم ولن تتهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المدارس الخاصة المخالفة لقرار مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن ، لافتاً إلى حرص وإهتمام قيادة المديرية على تطبيق قرار منع رفع رسوم الدراسة للطلاب في كافة المدارس الأهلية ، نظراً للأوضاع الإستثنائية التي تمر بها البلد وإنعكاسه على الحياة المعيشية الصعبة للمواطنين.

*من محمد القادري