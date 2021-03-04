اعتقال زعيم تنظيم #القاعدة بوادي #حضرموت "قابوس بن طالب"

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يزيد بن سلمان - شبوة - اعتقلت القوات الامنية بوادي حضرموت ،اليوم، زعيم تنظيم القاعدة " قابوس بن طالب ". وافادت مصادر انه تم نقلة إلى خارج حضرموت بطائرة سعودية بسرية تامه. يذكر ان "بن طالب" متهم بقتل العشرات من العسكريين والمدنيين بوادي حضرموت وكذلك اغتيال قائد قوات التحالف بوادي حضرموت السعودي ابو نواف العتيبي في سبتمبر 2019م

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