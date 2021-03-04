شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تقصف أحياء شرقي مدينة تعز بعد هزيمتها غرباً والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مليشيات الحوثي، الأربعاء 3 مارس/ آذار 2021، قصفاً عنيفاً على أحياء تعز بعد هزيمتها غرب المدينة.

أوضحت مصادر عسكرية ميدانية، بأن قصفاً عشوائياً وعنيفاً شنته المليشيات الحوثية على الأحياء السكنية شرق المدينة لتغطية هزيمتها غرباً على أيدي القوات الحكومية.

وتداول ناشطون صورة لحي مستشفى الثورة بتعز والذي تصاعدت منه أدخنة القذائف الحوثية التي استهدفت السكان بعد هجوم واسع للقوات الحكومية.

وبينت المصادر، أنه يجري تمشيط القرية الرابعة من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية وهي قرية الكويحة بعد السيطرة على الجبل الاستراتيجي "جبل عقاب" غربي تعز.

ويأتي هذا بعد أن سيطرت القوات الحكومية على قرية القاعدة، وقرى المدافن، وجبل عقاب، وقرية حمرة بجبهة الأشروح مقبنة جبل حبشي.

ووفقاً للمصادر ذاتها، قتل عدد كبير من عناصر المليشيات الحوثية بينهم أحمد غالب، أحد عناصر المليشيات في قرية القاعدة، فيما تستمر المواجهات في مقبنة بجبل حبشي غربي تعز وفي جبهات شرق المدينة بوادي صالة.